Yaiza Canosa: "Nadie se arrepiente de ser valiente"

Con 28 años, Yaiza Canosa puede hablar de éxito en los negocios. A los 16 montó su primera empresa y hoy la última que puso en marcha es un ejemplo de expansión y crecimiento: más de 90 trabajadores y una facturación que le hace sonreír continuamente. Su objetivo es impactar en la gente, mejorar sus vidas. Disfruta leyendo Tokio blues de Murakami, viendo Match Point y escuchando M de Los Piratas. Le gusta la pintura de Paula Bonet y le sirve de inspiración Madam C. J. Walker, una empresaria y filántropa estadounidense, considerada la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria en EEUU. ¿Su próxima empresa?, cualquiera que le apasione. Nos cita en las recién estrenadas instalaciones de Goi, la compañía de la que es CEO.

Respuesta.- Os he traído aquí porque este sitio significa muchas cosas: significa un nuevo camino, con muchas cosas malas, con muchos errores, momentos muy complicados. Pero también significa un resultado.

Pregunta.- Tú empezaste a trabajar muy pronto, con 16 años. Tuviste tu primera idea y la montaste​.

R.- Yo tuve la idea, lo plasmé en un Power Point y pidiendo ayuda, que muchas de las cosas que se consiguen en la vida de esa forma tan sencilla.

P.- Y de ahí pasas a una aventura un poco más grande.

R.- Si, yo luego me fui a Barcelona a trabajar, pero me dí cuenta que trabajar para otros, tenía un buen puesto, pero trabajar para otros no era lo mío, ni lo sería nunca. Me vine a Madrid y hasta hoy.

P.- Y montas goi...

R.- Una de las que monté fue goi. Lo que es goi es un operados logístico con mucha tecnología, centrado en un nicho que antes no hacía nadie. Lo hacían solo empresas muy locales, que son el producto voluminoso. Llevamos, trasportamos, montamos e instalamos todos los productos grandes. Tenemos red en toda España para ser mejores y más óptimos.

P.- ¿Pero te toman en serio?

R.- Bueno. Yo siempre digo que ser mujer y ser joven pues desde luego muchas veces no ayuda. Yo lo que intento siempre que llego a este punto es que no me tengan que tomar enserio a mí, sino a los resultados que hemos conseguido.

P.- ¿Y cuando te han confundido con la secretaria de alguien, que te ha pasado, ¿Cómo te lo has tomado?

R.- Yo empecé a dejar de verlo para enfadarme y cabrearme y querer romper cosas, a empezar a decir, pues esto va a jugar a mi favor. Porque cuando alguien vea lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que hemos conseguido, siendo mujer y joven que según ellos no es serio, le va a impactar el doble.

P.- ¿Y no te da un poco de vértigo?

R.- No, cuantos más somos para mí tiene más impacto en la gente. Tengo responsabilidad, pero es una responsabilidad elegida y es bonita.

P.- ¿Y cómo se te ocurre montar una empresa para transportar objetos voluminosos?

R.- De una necesidad propia. En general todas las empresas que he montado son vidéndome a mí como cliente insatisfecha. Tenía que ir contratando un trasportista aquí otro allá, un servicio malísimo que me llegaba tarde y fatal y dije: !oye, pero ¿cómo puede ser que esto no esté bien solucionado?" y hurgando, hurgando, hurgando, aquí estamos.

P.- Hace poco han metido en tu empresa 17 millones de euros. Esto es porque estás funcionado...

R.- Claro. Estamos creciendo mucho, comprando compañías, estamos fusionándonos, abriendo nuevos almacenes por toda España.

P.- Pero mientras que tú estás haciendo todas esas cosas que parecen inalcanzables para la mayoría, tus amigas siguen terminando sus estudios, preparando algún máster...

R.- Cada uno tiene sus objetivos y va hacia ellos de una forma o de otra.

P.- Dices que cada uno tiene sus objetivos, ¿Cuál es el tuyo?

R.- Que haciendo algo y construyendo algo grande, por supuesto, rentable y grande, podamos mejorar la vida de mucha gente.

Se considera feminista al cien por cien. Dice que "el machismo existe, es real. A día de hoy todavía tiene muchos tentáculos en la sociedad. La forma de luchar contra ellos en tu día a día es intentar darle la vuelta." Yaiza se pregunta a sí misma "¿cómo puedo hacer que esto en vez de ponerme la zancadilla me sirva de algo?" Y concluye: "yo siempre repito mucho una frase que es que nadie se arrepiente de ser valiente. Todo lo que te nazca de aquí hacer, házlo. Ya veremos cómo sale, pero hazlo."