Mar España: "Los mayores responsables de nuestra privacidad somos nosotros, hay herramientas para cerrar todos los datos que vamos dando en internet"

Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos ha tomado 'un café con Susanna' y analizado un tema tan de actualidad como la seguridad de nuestros datos en la red.

España ha asegurado que "los mayores responsables de nuestra privacidad somos nosotros. Igual que al salir de casa cerramos la puerta de nuestra casa, hay herramientas para cerrar todos los datos que vamos dando en internet, como puede ser tener una contraseña segura, configurar tus dispositivos móviles, no utilizar una red Wifi en modo abierto porque cualquiera puede acceder a tus datos..."

La directora de la Agencia recuerda que en su portal "hay una guía para que en cuatro minutos puedas acceder a cómo configurar tu privacidad en redes sociales y en el móvil".

Preguntada por la polémica del máster de Cristina Cifuentes, Mar España ha explicado que desde la agencia han pedido a Fiscalía "que nos transmita en virtud de las pruebas y las investigaciones que realice, si hay pruebas que acrediten que se ha vulnerado la normativa de protección de datos; que nos lo comunique para que en su caso podamos hacer las actuaciones que correspondan".

Mar España reconoce que no tiene Facebook aunque sí tiene WhatsApp. "Somos 23 millones los españoles que utilizamos o bien Facebook o bien WhatsApp y lo que hago es desactivar la localización del móvil, pero eso no quiere decir que no se te pueda localizar por otras vías". y añade: "Hay muchas vías a través de las cuales se puede ir controlando la huella digital que todos nosotros vamos dejando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos".

Tras la polémica por la filtración de datos de Facebook que podrían haber interferido en la campaña electoral de EEUU, Mar España asegura que el uso de datos de usuarios "es una tentación que pueden tener todos los gobiernos y es una injerencia muy posible que podría pasar en cualquier país y en cualquier ámbito".