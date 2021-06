Vive en un hotel después de que el hijo de su vecina okupe su casa: "Me estoy quedando sin nada"

Jean O’Donoghue es una mujer de nacionalidad irlandesa que ha vivido en Arcos de la Frontera (Cádiz) los últimos 17 años. Compró una bonita casa que ella y su pareja decoraron con mucha pasión. Tras fallecer su compañero viajó a Irlanda donde pasó unos días con su hermana. Una vecina la llamó el pasado 8 de mayo para advertirle que el hijo de un vecino había okupado su vivienda y estaba sacando enseres personales del inmueble.

Inmediatamente Jean cogió un avión y se personó en su domicilio para resolver el problema. Al meter la llave en la cerradura de su casa vio que no pudo entrar. El okupa le dijo que su pareja, ya fallecida, le había dado las llaves para hacer de guardia. "Me dice que para salir de la casa tengo que pagar 3.000 euros y quitar la denuncia", señala. "Me sorprendió tanto que hasta hoy no me lo puedo creer", reconoce.

Ahora mismo vive alojada en un hotel, donde paga 100 euros al día. Una cuantía que la está dejando sin recursos económicos: "Me estoy quedando sin nada", lamenta.

No sabe dónde acudir para que la ayuden a recuperar su casa: "Esto es un calvario", afirma. Se encuentra a la espera de que se celebre el juicio para poder echar al okupa de su casa pero no tiene muchas esperanzas puestas en esta vista ya que le han dicho que puede demorarse hasta 3 años.

Puedes volver a ver la historia de la mujer que vive en un hotel después de que hayan okupado su casa en Arcos de la Frontera en Espejo Público a través de Atresplayer.