Así son las 'yayaokupas' de Fuengirola: Cuidan la casa a su nieto okupa hasta que regrese

Adrián es un joven andaluz de 20 años que había okupado una vivienda de lujo en el barrio de los Boliches en Fuengirola, Málaga. El propietario se puso en contacto con el equipo de Rekupera para desalojar al joven.

Cuando llegaron al piso no daban crédito. No encontraron a Adrián sino a Conchi y Azucena, dos ancianas de más de 80 años que aseguraban no saber nada de lo que estaba ocurriendo con el inmueble. Las ancianas se negaron a marcharse alegando que tenían que cuidar del perro que su nieto les había dejado a cargo. Después de varias horas, ambas mujeres salieron del piso, no sin antes dedicar un corte de mangas.

Juan Víctor Mainer, fundador de la compañía Rekupera, ha explicado que es el primer caso al que se enfrentan de estas características. "Cuando se personó la Policía Nacional también nos confesó que era la primera vez que veían a unas señoras tan mayores okupando una propiedad. Tenemos serias dudas de si estas señoras eran conscientes del delito que estaban cometiendo".

Mainer ha reconocido que aunque el asunto puede resultar anecdótico existe un problema de "impunidad" en el tema de la okupación. "Cuando tenemos conocimiento de que hay dos octogenarias dentro del piso decidimos actuar con cautela y avisamos a la policía, que se limita a cogerles el nombre y el número en un papel y no pasa absolutamente nada. En una okupación inminente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden tomar cartas en el asunto y no lo hicieron."

Finalmente y aprovechando un despiste del okupa la empresa pudo recuperar el domicilio.

