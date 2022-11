Los vientos complican la búsqueda de Sandra Bermejo: "Aquí hay pocos accidentes"

Este viernes se cumplen 10 días sin saber nada de Sandra Bermejo. La psicóloga madrileña de 32 años ejercía su profesión en Gijón. Amante de la naturaleza, solía pasear por los parajes de la zona. Hace diez días acudió a Cabo Peñas, donde aparcó su vehículo. Salió con su teléfono móvil y dejó una mochila con sus pertenencias en el vehículo. Desde entonces nada se sabe de su paradero.

Su familia descarta que la desaparición sea voluntaria y no contemplan un posible suicidio. Asegura que la joven estaba muy motivada con su profesión y tenía muchos proyectos activos.

El dispositivo de búsqueda no descarta ninguna hipótesis. Los trabajos de rescate y las batidas no han cesado en la zona en la que desapareció. Por el momento los investigadores no han hallado ninguna prueba que les lleve hasta Sandra. La geolocalización de su teléfono móvil muestra que la joven no salió del perímetro de Cabo Peñas cercano a l lugar en el que dejó el coche, por lo que la posibilidad de que sufriera un accidente es otra de las líneas de investigación.

Los expertos en mareas señalaban que el noveno día del rescate el cuerpo de Sandra podría emerger del mar, en el caso de que hubiera caído al agua.

Tania Taboada, periodista de Espejo Público, habla con Lorenzo, un pescador que se ha dedicado al percebe durante 30 años. Conoce la zona como la pala de su mano. Señala que es complicado que un cuerpo aparezca a flote con las condiciones meteorológicas actuales. Para que esto ocurra tienen que predominar vientos nordestes o nortes, ya que es una zona de muchas corrientes que predominan al nordeste.

Señala que normalmente va mucha gente a pasear a este lugar y, aunque no es frecuente que suceda, no se pueden descartar los accidentes. "Aquí hay mucha altura y quienes caen lo hacen perpendicularmente, aunque muchas veces caes sobre la piedra antes de llegar al agua. Llevamos un tiempo de mala mar".