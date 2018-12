En las protestas de Girona y Tarrasa, grupos antifascistas trataron de reventar las concentraciones de Vox. Vox propone tres reformas constitucionales: garantizar la unidad de España, que está en grave riesgo; garantizar a igualdad de los españoles ante la ley, que no está garantizada; el respeto a la legalidad. Asegura que ilegalizarían partidos como Esquerra Republicana, Bildu y PDeCAT ya que "atentan contra la libertad". Daniel Sánchez Ugart, Diario Ara asegura que sus propuestas no son democrácticas. "Lo que no es democrático es dar un golpe de Estado el 1 de octubre", responde Javier Ortega.