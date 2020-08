Victoria Rosell, sobre la demanda de su exempleada del hogar: "No es una demanda, es un chantaje, siempre tuvo un contrato legal"

Simona, la que fue empleada del hogar de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha decidido demandar a Rosell por despido improcedente o nulo. Además, manifiesta que en un principio le pagaba en negro porque no tenía contrato y asegura que en sus vacaciones le pedían que fuera a casa de Rosell a regar las plantas y a alimentar a su mascota.

Por su parte, Victoria Rosell asegura que Simona siempre tuvo un contrato legal, por ello tiene DNI español, y estuvo dada de alta en la seguridad social. "Esto no es una demanda, es un chantaje, yo he denunciado el chantaje y ellos han presentado una demanda laboral contra quien no es la empleadora, porque el empleador es mi marido", manifiesta. Comenta que las declaraciones sobre que en vacaciones Simona tenía que ir a dar de comer a su conejo "es totalmente falso, no tengo un conejo en casa".

Señala que le pedían 10.000 euros que ahora han desaparecido de la demanda laboral porque si los mantenía "sería una estafa procesal". Asimismo, destaca que le mandaron un mensaje que decía: "Simona tic-tac, ya falta poco". Sobre ello, indica que se trata de "un chantaje".

Explica que Simona durante el estado de alarma tenía la obligación de haber ido a trabajar y no fue porque "así nos pareció por salud pública. Estuvo cobrando el 100% de su salario y ahora está cobrando la baja de la tesorería general de la seguridad social". Por último, Rosell insiste en que si no hay despido, no puede haber despido improcedente nulo.

