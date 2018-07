Las víctimas, satisfechas y cautas ante el anuncio de la reforma judicial de Ruíz Gallardón

Javier Casanueva, tío de Marta del Castillo, se ha mostrado satisfecho con las reformas que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón ha anunciado. "Se han comenzado a dar pasos, pero hasta que no se ponga negro sobre blanco no sabemos qué puede ocurrir", ha manifestado. Las reformas anunciadas que afectan a la ley del menor han sido las mejor acogidas por el tío de Marta. "Es una demanda que nosotros teníamos desde el principio. Esperamos que las reformas se hagan con la máxima celeridad posible".

Por su parte, los padres de Sandra Palo con su madre María del Mar Bermúdez a la cabeza, han reconocido que "todo lo que se haga por endurecer la ley del menor es positivo, pero he oído ciertas declaraciones en las que se ha dicho que, aunque se juzgue juntos a menores y adultos, las penas para el menor serán de acuerdo a la ley del menor. Eso no me gusta". En cuanto a la cadena perpetua revisable, otra de las peticiones de las víctimas, los padres de Sandra Palo están de acuerdo con que ese cambio se produzca cuanto antes "la sociedad lo está pidiendo a voces. El Partido Popular tiene más de un millón de firmas que les remitimos en su momento",