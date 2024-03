Una víctima de los supuestos abusos de los 'Petazetaz': "Me sometieron químicamente. despierto en la cama con los dos, confundida"

Las denuncias por parte de víctimas de supuestas agresiones sexuales cometidos por los creadores de contenido en redes sociales, o 'influencers', conocidos como los 'Petazetaz', no dejarían de aumentar. Los detenidos ya acumularían una gran cantidad de denuncias y la Policía estima en más de 60 las potenciales víctimas de los 2 hombres, acusados de drogar y violar a varias menores.

El periodista Javi Fuente recogía el testimonio de una de las supuestas víctimas de las agresiones y abusos sexuales. Los dos conocidos 'influencers' habrían llevado a cabo esos actos empleando sustancias estupefacientes que provocarían un estado de sumisión química a las chicas.

Miriam, nombre ficticio, ponía una denuncia en las últimas horas, y da su versión de los hechos en compañía de su abogado, del bufete Paredes y Asociados. Junto a esta joven, otras tres chicas interponían las correspondientes denuncias y a lo largo de la tarde está previsto que otras chicas actúen de la misma manera.

Fiestas con sumisión química diariamente

El abogado explica cómo están viviendo "un goteo constante" de supuestas víctimas de abusos en numerosas fiestas que se habrían comenzado a celebrar hace alrededor de un año con carácter prácticamente diario, y asegura que en esas fiestas se empleaba la mencionada sumisión química todos los días, lo que daría lugar a una gran cantidad de sucesos.

Actualmente los letrados se encontrarían 'armando' el caso, cruzando los datos, conversaciones, comparando los testimonios, etc. y en definitiva construyendo el relato de todo lo sucedido. El trabajo no dejaría de crecer ya que el número de víctimas, que se animan a denunciar, no dejaría de crecer, "gracias al trabajo periodístico", según el abogado.

"Me sometieron químicamente"

La agresión denunciada por 'Miriam', habría ocurrido en julio del pasado 2023 y explica cómo, gracias a un testigo de lo ocurrido, ha podido denunciar lo ocurrido, dado que, como ella asegura: "Me sometieron químicamente, la noche del 25 al 26 de julio. Fue a raíz que un conocido en común me contó los sucesos y que yo vi de más casos de más chicas, más denunciantes, muchos más abusos, incluso a menores, que yo me animo a denunciar también para que se haga justicia por todas nosotras".

La joven explica que al día siguiente se despertó "desorientada, confundida", y sin saber en qué momento habría podido perder la consciencia o en sus palabras: "sin saber lo que podrían haber hecho conmigo porque me despierto en la cama con los dos, y me voy a mi casa confundida, desorientada y sin saber realmente los hechos de la noche anterior".

"Ganando mi confianza"

La supuesta víctima explica que mantenía una relación de amistad con los dos denunciados, que se trabajarían durante meses la confianza de la joven. De su relato se concluye que ella no recuerda, en absoluto, lo sucedido y es a raíz de lo que le cuenta el amigo en común, sobre los alardeos de uno de los acusados a cerca de lo sucedido aquella noche.

"Siempre fiestas y muchísima droga"

La denunciante describe el ambiente de la vivienda donde los supuestos delincuentes vivían y cometerían las agresiones: "El 25 de julio yo llegué sola. Siempre había fiestas, mucha, muchísima cantidad de droga. Incluso con los gatos allí presentes, en un ambiente que era continuamente humo, droga, bebidas alcohólicas, etc.".

Lo más sorprendente del testimonio de la joven es que afirma que los acusados buscarían que las chicas se quedasen dormidas para llevar a cabo las agresiones sexuales: "Solían echar, en refrescos o en zumos, un líquido que ellos llamaban 'chorri', y que dejaba anuladas totalmente a las personas cuando se llegaba a cierta cantidad de ese líquido".