Los vecinos de Usera denuncian la inseguridad que se vive en su barrio

El día a día en el barrio de Usera en Madrid está envuelto en gritos, amenazas de muerte, enfrentamientos, tráfico de drogas y venta de objetos robados. Los vecinos, los que se atreven a hablar, porque están más alejados aseguran que ya no se puede vivir aquí. Fuera de cámara nos cuentan que tienen miedo a salir a la calle, no duermen, y en Espejo Público presenciamos cómo la policía les acompaña a recoger a los niños al colegio. No quieren ir solos a ninguna parte. Sufren pavor de enfrentarse a quienes han hecho, dicen, de su vida un infierno. Viejos conocidos de la Justicia que han hecho de este lugar el lugar perfecto para delinquir.

Javier Bernuy Pérez, alias "el calvo" es un vecino de Villaconejos que está en prisión por acabar con la vida de un joyero. El próximo año podrá comenzar a solicitar permisos y eso es lo que más temen los vecinos a los que tuvo atemorizados durante años. En esta localidad madrileña le temen. Caminaba a sus anchas por el pueblo. Quien le llevara la contraria recibía una paliza. Cobraba sus deudas a puñetazos. Quien le veía por la calle se daba la vuelta. En 2003 secuestró y agredió a una mujer porque le debía 90 euros. Ingresó 3 años en la cárcel y, cuando consiguió la condicional, volvió a Villaconejos. La tarde del 30 de diciembfre entró en un bar y dio una paliza al dueño. Iba buscando saldar una deuda. Pero lo que no sabía "el calvo" eran las consecuencias. Sus vecinos, hartos de sus fechorías, se dirigieron a su casa. Él no estaba, pero sí su mujer y sus hijos. Unos 300 prendieron fuego a la vivienda. Se tomaron la Justicia por su mano y el calvo y los suyos tuvieron que marcharse.

Ahora él está en prisión pero su familia ha tomado la barriada de Usera. Su mujer y sus hijos provocan su mismo terror. Amenazas de muerte a unos vecinos que aseguran y a no pueden más. La mujer de "El calvo" niega todas las acusaciones. "Es mentira todo lo que dicen. Es un acoso diario de los vecinos que no me dejan en paz. Mi marido es un buen hombre y un buen padre", dice.