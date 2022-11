La proliferación de parques eólicos instalados o proyectados en la provincia de Teruel ha generado movilizaciones y polémica entre los partidarios, por las inversiones y los puestos de trabajo, y entre los detractores, por el impacto en el turismo rural, el paisaje y el medio ambiente.

Ahora mismo, en la provincia de Teruel, hay 22 parques eólicos. Eso son 350 molinos. La polémica viene por los 216 proyectos que hay admitidos a trámite, lo que supondría pasar a tener 1.200 molinos eólicos en una de las provincias más despobladas de nuestro país.

"Renovables sí, pero así no"

El movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado alegaciones a la instalación de estos 216 proyectos. La plataforma ciudadana rechaza la invasión de molinos de viento y paneles solares en los campos de la región. "No necesitamos tanto proyectos en Teruel. Hay que repartirlos por otras zonas, no solo aquí", afirma Jesús Villamón, portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe. Añade que "este modelo no es el mejor para España y no es el modelo que les va a librar de la lacra de la despoblación".

Una de las zonas más turísticas de la provincia de Teruel es la Sierra de Albarracín. Allí hay proyectados 160 molinos. En Bronchales casi todo el pueblo vive del turismo, vecinos y empresarios no quieren que los instalen allí. "Todos estamos en contra de este cambio visual", asegura Javier, dueño del Hotel Suiza. Ricardo, dueño de uno de los supermercados del pueblo, también está en contra: "vivimos del turismo, por eso estamos totalmente en contra de los molinos".

Nueve municipios se unen para decir sí a los molinos

En la otra cara de la polémica se encuentran los vecinos de la comarca del Maestrazgo, en Teruel. La Asociación Viento Alto se ha unido para decir que sí están a favor de la instalación de los molinos eólicos en sus terrenos. Los municipios de La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel, Bordón, La Cuba, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo tendrán la electricidad gratis de sus domicilios si entran en funcionamiento los proyectos de energías renovables. Estos 22 proyectos aún están pendientes de su aprobación en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Les decimos sí pero con toda garantía. A mi ningún vecino me ha dicho que no los pongamos", afirma Fernando Safont, alcalde de La Iglesuela del Cid, y añade que "Necesitamos recursos económicos para abastecer y sostener la población. Queremos que la gente pueda vivir dignamente".