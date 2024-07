Los vecinos de San Blas cargan contra los toxicómanos que han invadido su parque: "Me han querido robar, he tenido peleas"

'El Paraíso' es del mayor parque del Distrito de San Blas, al este de Madrid. Lo atraviesan varios senderos y carriles bici, que lo convertían en un lugar idílico para pasear, practicar deporte, o ir a pasar el día en familia. Esto parece haber cambiado. Cada vez es más común toparse toxicómanos que lo han convertido en su hogar y punto de consumo.

Un equipo de Espejo Público se ha acercado hasta el parque para conocer hasta qué punto ha escalado la situación. Los robos y peleas parecen haberse convertido en algo común en el espacio verde, sin importar que se encuentren a plena luz del día, según narra el reportero Javi Fuente.

"Si primero hubo narco pisos, luego hubo narco vestuarios, ahora hay narco parques y narco calles", afirma Fuente, quien también muestra la facilidad con la que se pueden encontrar papelinas de droga en la vía pública. "Esto se han convertido en un auténtico infierno para los vecinos (...) la situación es bastante tensa", continúa narrando el reportero, que durante la grabación se vio obligado a llamar a la policía.

Muchos toxicómanos han acampado en el parque. Así lo evidencian los enseres que permanecen amontonados en los árboles. Una situación que, según han confesado fuentes policiales, hace décadas que no la presenciaban.

Los vecinos tienen miedo

"San Blas, como pueden observar, es un barrio obrero, un barrio humilde, un barrio trabajador, pero tiene un problema muy gordo, que es el de la droga", explica Javi Fuente. El reportero ha logrado conversar con algunos vecinos, quienes han reconocido que las peleas se han vuelto algo común: "Es que es así todos los días" se queja una mujer, mientras otro afirma que la presencia de toxicómanos aumenta en verano. Es algo que lleva pasando muchos años.

Reconocen tener miedo, ya que a alguno le han llegado a robar mientras paseaban por el barrio. El equipo de Espejo Público ha tratado de hablar con algunas de las personas que habitan en el parque, pero estas se han negado a hacer declaraciones: "No voy a hablar nada, que no me apetece. ¡Es una mierda!", asegura una mujer.

La presencia policial no parece intimidarlos: "Esto no se puede convivir con ello, esto no hay manera de llevarlo, hay que hacer algo ya, la policía viene, y es algo continúo ya, son todos los días, pero qué hacer", se pregunta otra de las vecinas de San Blas. Javi Fuente asegura haber avistado cerca de 70 toxicómanos, pero Raúl, dueño de un quiosco a escasos 20 metros del parque, afirma que pueden llegar a superar esa cifra: "Esparcidos por todos lados (...) me han querido robar, he tenido peleas y todo eso", denuncia el quiosquero.

Todos los habitantes de San Blas entrevistados coinciden: "Estamos cansados ya, muy cansados, sabemos quienes son, y les conocemos, pero claro, no les puedes denunciar por miedo", reconoce otro vecino.