Alerta por la nueva droga de moda entre los jóvenes: ¿Qué es la kamagra?

Aumenta la preocupación por las edades entre las que se populariza la kamagra. Esta droga la consumen, de media, jóvenes menores de 25 años y los que trafican con ella por lo general se encontrarían entre los 22 y los 26.

El trabajo de investigación periodístico de Espejo Público descubría que actualmente, a parte de personas independientes, en la calle se podría incluso adquirir de forma irregular en algunos comercios, como apuntaba el periodistaMiquel Valls: "Se está vendiendo a día de hoy en tiendas 'orientales' o 'sex-shops'".

Aunque muchos todavía no han oído hablar de la kamagra, su bajo precio, así como la facilidad con la que se adquiere, ayuda mucho a la expansión de esta sustancia que se publicita como solución ilegal a disfunción eréctil masculina. Pero el abuso de esta alternativa ilegal a la Viagra, ha provocado ya los primeros problemas de salud, dejando secuelas físicas permanentes a varios consumidores.

Consumidores habituales

Un hombre de 28 años que reconoce consumir kamagra con frecuencia, y sería conocedor de su ilegalidad, prefiriendo mantenerse en el anonimato, contaba su experiencia con esta sustancia: "10 euros vale el sobre. Te dura (la erección), me parece que son , 3 horas, depende. A ver, con una horita te lo gozas".

El joven, ajeno al riesgoreal que supone el consumo de esta sustancia, sólo tendría palabras de elogio par ala kamagra y demuestra su ignorancia de los efectos secundarios que puede causar la kamagra: "Eso funciona bien y no te dan infartos ni te pasa nada. La kamagra no tiene efectos secundarios y puedes beber whisky, puedes beber de todo, no pasa nada".

Las incógnitas de la kamagra

Supuestamente libre de sustancias químicas artificiales y económicamente barata, las dudas que surgen en torno a esta desconocida droga son numerosas.

Carlos Fernández Moriano, responsable de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, explica que tras el nombre 'comercial' de la nueva droga estaría un compuesto llamado sildenafilo: "Es un fármaco que provoca la dilatación de los vasos sanguíneos. También ejerce efectos hipotensores. Se indica en pacientes con disfunción eréctil y en una patología más rara llamada hipertensión pulmonar, en ese caso se usa sólo en hospitales".

"Un riesgo importante"

El experto en farmacología advertía que el hecho de asociar su consumo a un ambiente de ocio representa un serio peligro para la salud: "Es un fármaco que no está exento de riesgos en su uso autorizado".

Carlos Fernández, aseguraba que los posibles efectos secundarios adversos forman una larga lista entre los que destacaba los más habituales, como serían:

Dolor de cabeza

Problemas de visión

Mareos

Pero lo más preocupante, por las palabras del responsable de los farmacéuticos, son los problemas graves que pueden aparecer a nivel cardiovascular, o cerebrovascular, si no se supervisa su consumo o se controlan las condiciones en las que se produce, valorando siempre la salud concreta de cada paciente, y el consumo de alcohol siempre estaría contraindicado con medicamentos como este.