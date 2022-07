Miedo en San Blas por el aumento de la delincuencia: "Van a robar a los mayores, con los jóvenes no se atreven"

Los vecinos del barrio madrileño de San Blas aseguran que el día a día cada vez es más complicado debido al consumo continuado de droga que se produce en la zona. Un consumo acompañado de delincuencia que atemoriza a quienes residen en la zona. Las calles están llenas de basura, se suceden los trapicheos con droga y los altercados.

Uno de los sótanos del barrio se usa como narcopiso. Aseguran los residentes que en este local se venden y consumen estupefacientes a plena luz del día.

Mercedes es una de estas vecinas afectadas que quiere dar la cara para dejar constancia de su testimonio y de lo que ella ha vivido en primera persona. Señala que aunque este tipo de gente dicen que no se meten con nadie a ella la han atracando tirándola al suelo y robándole una cadena de oro. "Me dijo que le diera todo lo que llevaba encima, que si no me iban a matar y me puso las rodillas en la tripa", cuenta.

Desde que sufrió el robo Mercedes ha estado una semana sin salir de casa. "Tenía miedo y tengo miedo todavía, cuando voy por la calle desconfío de todo el mundo y pienso que detrás de mí viene alguien", afirma.

Cuenta esta vecina que este colectivo les roba incluso la ropa que dejan en el tendedero de las casas. "Suben bajan y así estamos. Ha habido un tiempo tranquilo pero hace 9 años esto se ha puesto otra vez con esta gente. No podemos vivir, sobre todo las personas mayores que ya estamos solos, salimos a la calle y van a por nosotros. A los jóvenes no se atreven pero a los mayores sí".