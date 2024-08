Los vecinos, tras la polémica imagen del alcalde de Soria bendiciendo con una escobilla: "Si el papa puede, ¿por qué no puede él?"

En un papamóvil, y 'bendiciendo' a sus vecinos con una escobilla de váter. Así es como se ha paseado Carlos Martínez Mínguez (PSOE), alcalde de Soria, por las calles de Tardelcuende, un municipio de la provincia. Las polémicas imágenes han llegado a las redes sociales, donde tanto usuarios, como vecinos y adversarios políticos no han podido evitar pronunciarse.

La polémica 'procesión', tuvo lugar el pasado martes, durante las fiestas patronales en honor de la Virgen de Rosario y San Esteban Protomártir. En el vídeo se puede ver como Martínez Mínguez, se encuentra subido a un sillón encima de un coche, que hacía las veces de papamóvil. Entre aplausos, y con una escobilla en mano, comienza a saludar y salpicar algunos vecinos que se encuentra a los lados de la carretera, simulando bendecirlos.

El Partido Popular ha denunciado esta escena, a la que ha calificado de "vergonzosa". La oposición denuncia que el acto no se encontraba dentro de la programación de festejos, y según afirman habría tenido lugar tras "una copiosa comida entre el alcalde de Soria y miembros de la corporación municipal".

"Fue simplemente dar una vuelta"

Un equipo de Espejo Público ha logrado contactar con el regidor de Tardelcuende, donde tuvieron lugar los hechos. "Son las fiestas de un pueblo pequeño, hemos tenido el desfile de disfraces que se hace aquí siempre, el vehículo estaba aquí y fue simplemente dar una vuelta" explica Ricardo Corredor.

Corredor niega que se hubiese producido después de "una comida copiosa" como afirma la oposición. Precisa que fue "en la comida de fiestas y fue una paella y dos entremeses". En el pueblo parece haberse instalado un clima de crispación. Los vecinos no están de acuerdo con los críticos. No entienden el revuelo que se ha formado, ya que aseguran que no había venido en calidad de alcalde.

"Si el papa puede, ¿por qué no puede él?"

"El alcalde de Soria lo mejor que ha podido hacer es eso, si el papa puede, ¿por qué no puede él?", se preguntaba uno de los vecinos, que continúa afirmando "que diga el PP o diga Vox lo que le dé la gana, pero para mí, formidable". "Me parece normal que en unas fiestas disfrute todo el mundo", defendía otra vecina ante los micrófonos de Espejo Público.

La colaboradora de Espejo Público, Elisa Beni aclara: "A mí me parece que se puede salir con una simulación de un papamóvil, siempre y cuando no te pare la Guardia Civil, y el vehículo pueda circular (...) estoy a favor de la libertad de expresión, ahora bien, también veo que si eres el alcalde de una ciudad como Soria (...) tampoco me parece dentro de ser un alcalde, tener este tipo de actitudes". Beni se refiere a su faceta como cargo público para cuestionar los actos.