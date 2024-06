Vecinos de Madrid, desesperados por los menas: "Tenemos miedo de salir a la calle, estamos indefensos"

En El Vellón y Pedrezuela (Madrid) denuncian agresiones y robos de los menores no acompañados que están en el centro de la localidad. La periodista Marta Robles cree que la situación es fruto de las condiciones en las que viven los menores no acompañados. "Si tú coges a chicos jóvenes en una casa y no les das oportunidades de nada eso es una bomba de relojería", señala. Robles cree que se debería articular algún tipo de medida política para que esos menores que están realmente acogidos "puedan integrarse en los sitios y no causar problemas".

Por su parte, el periodista Rubén Amón señala que "lo que queremos es que se desplace el problema, no que se resuelva". Mantiene además que el objetivo es que esos menores puedan integrarse y que estudien y trabajan en sociedad. "¿Cuando cumplen los 18 años qué futuro les espera en este país?", se pregunta.

"Aquí está la Policía todos los días"

Javi Fuente, reportero de Espejo Público, se ha trasladado a El Vellón para comprobar de primera mano cómo se encuentran los vecinos que denuncian vandalismo por parte de los denominados menas. Raquel cuenta que tuvo un percance con el coche de su hija, algunos de estos jóvenes pasaron por allí y "como están acostumbrados a robar herramientas y le rompieron el espejo retrovisor". Esta vecina fue hasta la casa de acogida donde viven estos jóvenes, habló con los monitores y luego habló con ellos.

Mariví es la vecina colindante de la casa de los menas. Asegura que desde hace un año y medio que se instalaron los menas no quieren salir a la calle y se sienten indefensos. Los vecinos han denunciado esta situación varias veces ante las autoridades. Los vecinos piden que se les ayude "porque esto es insostenible". Cuentan que, aunque la Policía está todo el día en la zona, la situación sigue igual. Jorge, vecino también de El Vellón, es otro vecino que cree que hay un caldo de cultivo peligroso para que la situación explote por algún lado. "Los menas son unos 14 chicos de los cuales escolarizados solo hay unos 3. El resto de los chavales están todo el día acampando por el pueblo. Los educadores intentan controlarlos. Al final son chavales jóvenes sin nada que hacer durante todo el día", explica.

"La responsabilidad la tiene la consejería de familia, juventud y asuntos sociales"

La abogada Montse Suárez habla del recorrido legal que puede tener la protesta de los vecinos. "El edificio donde están residiendo los menores es de la Comunidad de Madrid y hay una empresa que gestiona el mantenimiento de la misma. La Fiscalía de menores tendrá que adoptar las medidas oportunas y los vecinos tendrán que acreditar los delitos que denuncian".

"La consejería de familia, juventud y asuntos sociales es la responsable políticamente de adoptar medidas para estos chavales", afirma.