Denuncia vecinal

Unos vecinos llevan tres meses encerrados en casa tras una agresión a un técnico de ascensores

Un grupo de personas mayores, enfermas... llevan casi tres meses sin poder salir de casa porque no tienen ascensor. No pueden bajar a que les dé el sol ni el aire porque no pueden bajar las escaleras, pero nadie les arregla el problema porque los técnicos tienen miedo de ir al barrio.