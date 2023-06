Los vecinos del edificio derrumbado en Teruel valoran interponer una denuncia: "Si esto pasa de madrugada morimos todos"

Un edificio de cinco plantas se ha venido abajo en Teruel. Los bajos del bloque de pisos estaban llenos de goteras y daños en la estructura tras las lluvias de los últimos días. Todos los habitantes del bloque habían abandonados su casa minutos antes del desplome. Hay otros 7 edificios aledaños desalojados a la espera de ver si este derrumbe ha afectado a su infraestructura.

Javier es uno de los vecinos afectados por el derrumbe que, de la noche a la mañana, lo ha perdido todo. Cuenta que está todavía intentando despertar del shock. Han intentado descansar y hoy se organizarán para dar de baja algunos servicios y determinar qué hacen de aquí en adelante ya que se plantean interponer una denuncia al Ayuntamiento porque no se han sentido atendidos y viven "una situación de caos".

Pusieron en conocimiento del Ayuntamiento que había entrado agua en los bajos del edificio

Cuenta esta vecino que llevaban días quejándose al Ayuntamiento de Teruel de que estaba entrando agua en los bajos del edificio pero asegura que no se les tomó en consideración ni se hizo un análisis para valorar la gravead del asunto. Lamenta que se han encontrado "con el edificio hundido entero de un día para otro".

Cuenta Javier que ya habían tenido humedades pero no a este nivel. Recientemente se hicieron reparaciones y no se cambiaron las alcantarillas. Eso ha dado problemas con las aguas fecales durante 10 ó 12 días. El viernes pasado pusieron en conocimiento del ayuntamiento la situación y les dijeron que estudiarían el caso. Pidieron que una mesa técnica valorara la situación del inmueble. "Yo creo que no fueron capaces de analizar lo que nosotros les estábamos transmitiendo. Eso fue un viernes y no se midió el alcance de lo que había ahí", destaca.

No dio tiempo a montar un operativo de desalojo

El desalojo del edificio se produjo gracias a una vecina que sentada en el sofa vio "cómo se bajaba el edificio unos centímetros" y "notó un crack". Otro vecino bajó al garaje, vio cómo estaban los pilares y avisó a todos los vecinos. "Fue un autosocorro del propio edificio y pudo hacerse por el horario de las 11.00 horas, si esto pasa a las 3.00 horas morimos todos. No dio tiempo a montar el operativo", señala.