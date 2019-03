Unos vecinos desesperados no pueden entrar en sus casas "okupadas" por otras familias

Son 17 pisos de Proteción Oficial que ya estaban adjudicadas. Pero cuando sus legítimos adjudicatarios fueron a entrar a vivir a sus casas se encontraron con que había personas viviendo dentro, unos okupas que estaban metidos en casas prácticamente en ruinas que estaban enfrente.

Juan, una de las personas que han okupado estas casas, asegura a Espejo Público que se han tenido que meter en las casas porque no tenían otro lugar donde hacerlo. "no nos negamos a pagar un alquiler, que nos pongan un alquiler social y lo pagaremos", dice otra de las personas. En cuanto a la posible solución, Juan ha asegurado que hasta que no les den un piso no piensan abandonar estas casas. "Nos tendrán que sacar por la fuerza".