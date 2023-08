Vecinos de A Coruña atemorizados: sufren petardazos y tiros desde un edificio okupa

Los vecinos del barrio de O Martinete, en A Coruña, quieren vivir tranquilos. Su paciencia está a punto de agotarse por la presencia de los okupas. Denuncian las explosiones de petardos y disparos con escopetas de balines procedentes del edificio okupado.

Pero hay más molestias. "Se trata de unos okupas muy conflictivos. Las juergas por la noche, el botellón y el trapicheo de drogas suponen el día a día de este bloque", asegura Ámar Basic, presidente de la Asociación Monte Martelo, de A Coruña. Insiste en que los vecinos se sienten totalmente abandonados por las autoridades y advierte que la situación del barrio es cada día más tensa.

Eva vive enfrente del edificio okupado en la calle Luis Peña Novo, de A Coruña. Pasa el día con la persiana de su casa bajada. Come y cena así. Teme que le alcancen los disparos de balines y los petardos que los okupas lanzan.

Sufre desde hace dos años las explosiones de sus vecinos conflictivos. "Siento terror", nos dice. Pero su drama va más lejos. Su hijo, con Síndrome de Asperger, padece hipersensibilidad acústica. En su caso, los ruidos procedentes del bloque okupado le provocan crisis agudas.

"Mi hijo no puede soportar ciertos ruidos que para nosotros no son tan molestos. Llega a autolesionarse, grita y no consigue dormir", nos dice Eva. Ella ha llegado a denunciar a los okupas por acoso e intimidación. Pedía una orden de alejamiento. Pero no logró que los tribunales le dieran la razón.

El juez decidió que no había delito en los hechos que denunciaba, que se trataba de molestias vecinales. Los afectados se han movilizado en busca de una solución. Demandan al Ayuntamiento que ejecute cuanto antes el expediente de derribo que existe. Advierten de la inseguridad que afecta a las personas que viven en él.

El bloque está sin terminar y hay muchos riesgos. Ámar Basic, de la asociación Monte Martelo, recuerda que un okupa se precipitó por el hueco del ascensor. "Estuvo gritando toda la noche y se salvó porque había agua en el fondo, sino podríamos estar hablando de una tragedia", asegura.

Los vecinos de distintos barrios de A Coruña van a reunirse estos días para intentar buscar soluciones. Quieren coordinarse. Su objetivo es dejar de vivir con miedo.