Los vecinos de Benamargosa, Málaga, enfrentados por el cura del pueblo: "No quiere bautizar a los niños"

El pueblo de Benamargosa, en Málaga está en el punto de mira público por la decisión del cura del pueblo por no querer bautizar ni comulgar a algunos de los niños y niñas. Por este motivo, muchos de los vecinos se han puesto en su contra, mientras que otros lo defienden. Los afectados han empezado a recoger firmas para cambiar de párroco, porque también se han dado otras prácticas por su parte que no les ha gustado.

Mari Carmen es una de las madres afectadas por David Roger Roca, el sacerdote del pueblo. "Hay un gran malestar en el pueblo y en pueblos cercanos", afirma la vecina. Además, asegura que nadie quiere que se dé esta situación, pero que están cansados, porque en su caso, lleva un año intentado bautizar a su hija. Cuando estaba embarazada habló con el párroco, quien le insistió en bautizar a su bebé cuando naciese. Sin embargo, cuando volvió a hablar con él le dijo que como "no asistía a las misas dominicales, la niña no se iba a bautizar, porque la niña no estaba siendo educada en la fe cristiana".

A raíz de esta situación, que ha afectado a más padres del pueblo, Mari Carmen decidió ponerse en contacto con el obispado de Málaga, pero resultó fallido, por lo que "decidí hacer un escrito formalmente en el registro de entrada". En ese escrito, la afectada se basa en que el obispado se acoge "al derecho canónico 868", el cual dice que "para bautizar lícitamente a un niño, se requiere que den su consentimiento los padres o que haya esperanza fundada en que el niño va a ser educado en religión".

La vecina se pregunta que "¿con qué vara de medir, el párroco me mide a mi la fe cristiana que yo le voy a inculcar a mi hija?", cuando ella ha realizado todos los actos en la iglesia del pueblo anteriormente, incluso ha llegado a bautizar a su otra hija de 7 años. Asimismo, al no recibir noticia alguna desde Málaga, Mari Carmen decidió acudir al Vaticano.

"Le metió la cabeza en el lavabo con agua"

Noelia es otra de las madres afectadas por Roca. Su hija pudo hacer la comunión, pero su experiencia en catequesis la dejó bastante triste. Esta vecina nos cuenta que un día su hija llegó a casa "muy indignada" y le contó lo que el cura le había hecho: "Le había hecho bajar las escaleras con los ojos tapados (tanto a su hija como al resto de niños)".

En una de estas, la niña se cayó y cuando Noelia fue a pedirle a Roca explicaciones, el sacerdote le dijo que "si la niña se caía y se rompía la cabeza, no había problema, así se le arreglaba".

Otra de las cosas que el párroco realizaba a los niños era meterles la cabeza bajo el lavabo, algo que los defensores del cura afirman que es para que sepan cómo se realiza el bautismo. "Otro día metió a todos los niños en su furgoneta, en el maletero, los paseó por el pueblo, los dejó varios minutos encerrados en el coche como para reírse de ellos", ha seguido contando.

¿La solución? Rezar por él

Noelia también decidió escribir al obispado pensando que le iban a ayudar. Sin embargo, la respuesta que recibió fue totalmente inesperada: "Me dijeron que rezara por el cura".

'Roca es nuestra roca'

El pueblo de Benamargosa está totalmente dividido. Quienes lo defienden aseguran que Roca es muy querido en el pueblo y que nadie tiene nada que decir de él. Incluso, los vecinos de Ronda —donde antes estaba ubicado— están tristes con esta noticia y aseguran que los niños del municipio lloran por lo que le está pasando.

Para mostrarle apoyo, algunos de los vecinos sostienen una pancarta en la que se puede leer el lema: 'Roca es nuestra roca'.

Además, según hemos podido saber, el párroco ha comentado a personas que están cerca de él que no es que se niegue, sino que pospone que puedan recibir la comunión o el bautismo hasta que cumplan los requisitos.