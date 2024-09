El vecino de Vita que interpretó junto al alcalde la polémica canción: "No estamos haciendo apología a nada"

Antonio Martín Hernández, el alcalde de Vita, un pequeño municipio de Ávila, se ha convertido en la diana de las críticas por la interpretación, en las fiestas del pueblo, de una canción que hace apología a la pederastia con frases como "la llevé a mi casita, la metí en mi camita, le subí la faldita y le bajé la braguita".

Subido al escenario, le acompañaba un hombre. Se trata de Javier, un vecino de la localidad, de unos 80 habitantes. Ante las cámaras de 'Espejo Público', compartía su opinión: "creo que se nos está yendo de las manos" y aseguraba que "es una canción que llevamos cantando toda la vida. No estamos haciendo apología a nada". Por otro lado, ponía en valor el hecho de discernir el cargo político con la condición de vecino: "Él es Antonio y yo soy Javier. En ese momento no era el alcalde bajo ningún concepto". "Nos está doliendo que se esté crucificando a una persona por hacer algo que no está hecho nunca desde la maldad", añadía. En todo caso, es consciente que la polémica ha provocado "el fin de una etapa": "esa canción la enterraremos".

La tradición como justificación

La mayoría de vecinos de la localidad defiende al alcalde. Afirman que la interpretación de la canción que ha desatado la polémica es una tradición de sus fiestas y reiteran que su letra no tiene ninguna mala intención. De hecho, afirman estar más sorprendidos por la polémica que se ha levantado que por lo que narra la letra de la canción.

"Se están metiendo con un pobrecito y una bellísima persona. Ese señor es el mejor alcalde que ha habido hasta la fecha y tengo 82 años", lamentaba uno de ellos. Recordaba, además, que "la canción lleva así muchos años y lo traía por tradición al final de la fiesta".

Y ante la propuesta de poner fin a su interpretación en las fiestas, una vecina afirmaba: "no me parece bien que se acabe. Es una tradición como hay en todos los pueblos". Aseguraba ser feminista "cien por cien, pero me parece vergonzoso lo que han hecho". Sobre la polémica letra, defiende que "en otras canciones también hay letras peculiares, a lo mejor peores que esta" y justifica su carácter festivo y tradicional: "la gente viene a divertirse a las fiestas, se preparan lo mejor posible y luego para que hagan estas cosas".

Pero hay vecinos que ya pronosticaban la polémica: "se veía a venir que podría traer problemas como así ha sido. Tiene letras que no vienen a cuento ni mucho menos".

Críticas en redes

Las redes sociales se han llenado de críticas. El PSOE, por ejemplo, exigía al PP la "expulsión inmediata" del alcalde, asegurando que "la apología de la pederastia no es libertad de expresión". La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, escribía "me ha dado ganas de vomitar y me ha puesto los pelos de punta. Esto es cultura de la violación y no se puede tolerar", mientras la ministra Sira Rego aseguraba que "estudiaremos todas las medidas posibles. Tolerancia cero a la cultura de la violación". "Esto es repugnante", añadía.

El Partido Popular de Ávila reaccionaba asegurando en redes que "el alcalde de Vita, Antonio Martín, que no es afiliado del Partido Popular, abandonará el grupo municipal del PP". Detallaba, además, que "reiteramos nuestro compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores".