Uno de los activistas que entró en la casa de Messi en Ibiza: "No queríamos entrar si él estaba allí y generarle un problema al hombre"

Un grupo de activistas ha entrado en una mansión que posee el futbolista Leo Messi en la isla de Ibiza. El grupo vandalizó la propiedad pintando la fachada y grabó todas sus actuaciones para después compartirlo en las redes sociales.

Según defiende este grupo la construcción de esta mansión sería ilegal. Una tesis que, según afirman, comparte también el ayuntamiento de la isla. Argumentan que la mansión se ha construido sin licencia de obra y está situada en una zona de especial vulnerabilidad cercana a los acuíferos. Consideran que entrando en la casa de la estrella del balón no han incurrido en ningún allanamiento de morada, "ya que la vivienda no tiene cédula de habitabilidad y no debería vivir nadie", dice uno de los portavoces de la organización. "No queríamos entrar si estaba allí Messi y generarle un problema al hombre", añade.

Afirme este activista que el objetivo de entrar en la casa era mostrar públicamente los hechos. Han pintado la fachada para que tuviera repercusión mediática y "parece que ha salido bastante bien", dice el joven.

"Usan zumo de remolacha para pintar, que con la lluvia se quita bastante bien"

Carolina Pulido, activista, apunta que este es un acto de desobediencia civil no violenta para llamar la atención y mantiene que quienes han entrado no han provocado ningún daño. "Ellos usan zumo de remolacha que con la lluvia se quita", destaca. Cree además que no tiene sentido que se les acuse de organización criminal.

"En este caso han conseguido lo que querían. No puede ser que el 1% de la población más rica del mundo genere el mismo efecto contaminante que dos tercios de la población más vulnerable", señala.

"Hay gente que prefiere no gastar tanto dinero en asegurar lo que quiere"

José Félix Ramajo, experto en seguridad, señala que al final todo depende de la persona que tiene la propiedad y lo que decida invertir en medidas de seguridad. "Todo depende de lo que quieras asegurar, pero hay gente que prefiere no gastar tanto dinero en cuidar lo que tiene", establece.

Ramajo tiene clientes en Ibiza y les dice que lo que necesitan es que un analista de riesgos determine cuáles son las partes más vulnerables que tiene la vivienda en la que va a habitar él y su familia. "El problema es que hay que invertir dinero", destaca.