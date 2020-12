Una vecina testigo del incendio causado por un 'okupa' que intentaba engancharse a la luz en Moralataz: "¡No hay derecho a esto!"

Un grave incendio declarado este martes por la mañana en un edificio de viviendas en Moratalaz (Madrid), causado por un hombre que okupaba uno de los pisos al intentar manipular los cables para tener luz en la vivienda de la que se había adueñado, ha hecho que 19 personas del edificio se hayan intoxicado y una se encuentre hospitalizada grave al saltar por la ventana de un cuarto piso al verse acorralado por las llamas y el humo.

'Espejo Público' se ha puesto en contacto con Teo, de 86 años, vecina del edificio colindante, que nerviosa, ha relatado como vivió en directo los angustiosos momentos en los que vio como varias personas intentaban saltar por la ventana desesperadas. "Como se lo venden de unos a otros, se ha metido otro señor y se han enganchado para no pagar y han podido prender las dos fincas", manifestaba enfadada la mujer.

Los vecinos han señalado a la Policía que un hombre había okupado la casa de la planta baja y estaba manipulando los cables de electricidad en la escalera. "Se ha producido por un hijo de puta de los que entran", manifestaba enfadada la mujer, en referencia al okupa que supuestamente ha sido el causante del incendio al intentar engancharse a la luz. "No he dormido del miedo que he pasado. Tengo 86 años y nunca he visto esto tan cerca", indicaba la mujer: "No hay derecho a esto, ha sido horroroso".

Los vecinos amenazaron con tirarse desde las ventanas para evitar las llamas y diecinueve de ellos resultaron intoxicados por inhalación de humo y algunos presentaban ataques de ansiedad. Uno de los vecinos, un hombre de 43 años, se lanzó a la calle desde el cuarto piso para huir del fuego, lo que le provocó heridas graves, por lo que rápidamente fue trasladado por el SAMUR al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Posteriormente, la Policía Nacional indicó que había detenido a un joven español de 29 años como posible responsable del incendio desatado en Moratalaz.

