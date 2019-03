Una española de 22 años, retenida 48 horas a su llegada a EE.UU.

POLÍTICA TRUMP

Cristina fue esposada y encarcelada con el mono naranja, no pudo hacer llamadas y se negaron a atenderla cuando sufrió una crisis. En el aeropuerto le dijeron que no llevaba el visado en regla y no pudo contactar con sus padres hasta 20 horas después. Cristina cuenta en 'Espejo Público' su experiencia: "En el aeropuerto me cachearon y no podía dejar de llorar, temblaba..."