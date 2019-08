Después de la recepción en el Palacio de la Almudena que protagonizaron los reyes con la sociedad balear, la diputada Gloria Santiago grabó y colgó en redes sociales un vídeo en el que se mofaba del rey Felipe VI de España.

Frases como "Ya me he quitado el disfraz de súbdita, ah no, que no puedo" o "¿A ti quién te ha votado?", han creado la gran polémica.

En el programa de 'Espejo Público' el vídeo correspondiente ha sido elemento de debate y se han manifestado diferentes opiniones. "Esta señora no sé si se ha leído una constitución española que se aprobó mayoritariamente por el pueblo español y dice que España es una monarquía parlamentaria", apuntaba una de las periodistas que se encontraba en plató.