"Tuve que pagar un 20% a un familiar de Puig para trabajar con la Generalitat"

Fue uno de los primeros empresarios en denunciar el pago de comisiones a la Generalitat por realizar obra pública. A día siguiente de que Pascual Maragall denunciara en el Parlament el pago del 3%, Salgueró denunció ante los juzgados esas prácticas irregulares. "Después de adjudicar las obras, me dijeron que tenía que ingresarles el 20 por ciento y si no lo hacía, no cobraría", denuncia en Espejo Público.

Salguero se encargaba de la rehabilitación de viviendas de Adicsa, la empresa que construye la vivienda pública de la Generalitat. José María Penin fue la persona que le comunicó que tenía que pagar esa comisión del 20%. "Es un familiar de Felip Puig y con conocimiento de Felip Puig, consejero de la Generalitat". "Le llamé para comentárselo y su único interés era en saber si lo pagaba en metálico o no".

Este empresario denuncia en Espejo Público que tras hablar con Puig recibió una llamada del entorno de Artur Mas. "Me reuní con Ferrán Falcó y la jefa de prensa del señor Mas y me dijeron que me callara y hay testigos de lo que digo", denuncia. Salguero está imputado pues es delito tanto pedir esa comisión como aceptar el pago de la misma.