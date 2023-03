Trujillo albergará la mayor fábrica de diamantes sintéticos de Europa

Francisco de Pizarro al trote y espada en ristre, altivo tres metros sobre la plaza de su pueblo. La localidad de Trujillo contempla cada día al ilustre vecino que desembarcó cinco siglos atrás en el Perú, aquel lugar con una de las mayores reservas de oro en un planeta entonces inexplorado. Aquella cuna de conquistadores que fue la ciudad cacereña espera volver a brillar con materiales preciosos. En el polígono industrial una inmensa excavadora remueve piedras de varias toneladas para allanar un terreno remoto. Julio, el operario, nos desvela su misión: “en 2025 estará aquí la fábrica de diamantes”

“Diamond Foundry”, una de las mayores empresas a nivel mundial en fabricación de diamantes sintéticos, ha elegido Trujillo para instalar su fábrica europea. No serán diamantes para joyería sino componentes tecnológicos capaces de superar los 1.200 grados centígrados. Un material imprescindible por ejemplo para la fabricación de las cotizadas baterías de automóviles eléctricos.

Pero recorramos el pueblo para conocer la opinión de los vecinos ante tamaña instalación. Todos tienen presente, muchos a modo de chascarrillo, que uno de los principales inversores en dicha empresa es Leonardo DiCaprio. Aurora, desde su pastelería, se muestra esperanzada aunque algo escéptica: “Lo primero que me gustaría es que se hiciera la fábrica de verdad. Es que me parece mentira, me parece como un sueño… y si viene Leonardo DiCaprio a comprar un dulce de los nuestros… pues mejor” afirma riendo a carcajadas.

Para los vecinos lo más importante es que Trujillo "vuelva a subir"

El actor, quizá concienciado tras su trabajo en “Diamante de sangre”, apuesta por esta tecnología respetuosa con el medio ambiente y sin las connotaciones trágicas de las minas de diamantes en las zonas de conflicto. Para los vecinos de Trujillo esto es sólo una anécdota. Lo importante es que venga una empresa que dé trabajo aquí: de momento, 300 puestos directos, según José Antonio Redondo, su alcalde. “Hay financiación europea, americana y española. La empresa ya ha comprado los terrenos y pagado las licencias de soterramiento de cables y de movimiento de tierras. Más de 3 millones de euros”, sostiene. ¿Y porqué Trujillo habiendo barajado China o Arabia Saudí? “Necesitaban sol, pues se abastecerá de energía sostenible. Pero también rapidez en la gestión y agilidad burocrática. Y en eso hemos sido determinantes”.

El alcalde reconoce que aunque la empresa subcontratará los servicios en la zona, buena parte de los puestos de trabajo que se generen serán altamente cualificados.

Ese es el principal temor que nos manifiesta Juan, un joven trujillano que está seguro de que buena parte del personal vendrá de EE.UU. “Piden mucha formación. No sé si encajaré en el puesto”.

Antonio tiene la única joyería de Trujillo y nos muestra algún diamante que tiene a la venta. “Los que se fabriquen aquí no serán para joyería, sino para componentes tecnológicos… nos da igual que sea de Leonardo DiCaprio o de quien sea, lo importante es que vengan puestos de trabajo y que Trujillo vuelva a subir”. Un deseo generalizado en una localidad que no quiere perder este tren. Y lo del tren lo dicen con conocimiento de causa.