Trucos saludables para la rutina de los niños durante el confinamiento por coronavirus

El neuropsicólogo es consciente de lo difícil que resulta gestionar esta situación excepcional de confinamiento para los niños porque "su cerebro les pide movimiento, jugar y experimentar".

Recomienda Álvaro Bilbao introducir rutinas, mantener la calma y programar actividades para ellos. Por ejemplo, recomienda que vean la televisión por la tarde y no por la mañana, ya que su cerebro está más activo por las mañanas y durante ese tiempo pueden jugar solos mientras que por la tarde necesitarán más ayuda para entretenerse.

Un truco sencillo para que el niño entienda la importancia de las medidas de higiene es hacerles un dibujo en la mano. Ese dibujo, realizado con bolígrafo, representaría el coronavirus y el objetivo es que al final del día haya desaparecido porque el pequeño se ha levado las manos varias veces.

Ve fundamental aislar a los niños de la información negativa sobre la epidemia para que no tengan en su cerebro datos alarmantes sobre qué está ocurriendo. Otra de las actividades que recomienda es que los niños hagan una forma con plastilina que represente al coronavirus y depsués la aplasten. De esa forma pueden descargar su rabia apor no poder salir de casa, explica.

Lo más importante según el experto es flexibilizar las normas y adaptarlas a cada caso particular no sin ello caer en una falta de rutina y disciplina con el niño. Cree también que en el caso de los padres de niños pequeños que tienen que teletrabajar en casa hay que entender que el rendimiento de esos trabajadores no puede ser el mismo.

