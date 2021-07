Tres años en la cárcel por un crimen que no cometió: "Mi hermano está fatal psicológicamente"

Señala Irene que su hermano, Jorge Casaleiro, está "fatal" tras haber salido de la cárcel. "Le tiene miedo a todo, no se encuentra bien", lamenta. Cuenta que cuando le detuvieron contaron que se lo iban a llevar un rato y vendría de vuelta pero el joven no regresó. Uno de los agentes volvió a coger la ropa de su hermano para llevarlo a prisión y desde entonces pasaron dos años y 3 meses.

Irene no pudo ir a ver a su hermano a la cárcel porque no se encontraba con fuerzas. "Me duele mucho lo que ha pasado y me gustaría que le castigaran y también a la abogada de oficio que le pusieron. La abogada de oficio determinó que era el culpable".

Cuenta su hermana que hubo un testigo falso que se metió en medio del procedimiento y contribuyó a que su hermano acabara en prisión. Desconoce los motivos por los que ocurrió esto y por qué mintió en todo momento.

Reconoce que esta situación ha sido muy difícil para toda la familia y su hermano no se merecía eso porque nunca se metió con nadie. "Que tuviera un problema con las sustancias no quiere decir que fuera culpable. Pide que se haga justicia. "Cuando lo detuvieron dijeron que lo iban a traer al poco tiempo y no lo volvimos a ver durante 3 años y dos meses", cuenta.

Cuenta que llamó a la abogada de oficio que llevó el caso de su hermana para pedirle explicaciones y la letrada no quiere saber nada del tema. Tras esa primera abogada, el caso pasó a manos del letrado que lleva ahora el caso es Guillermo Presa.

Tal y como asegura el abogado Jorge terminó en la cárcel debido a una cadena de errores que produjo este resultado. Cuenta que el autor del robo con violencia había abandonado el pasamontañas que usó en la escena del crimen pero se continuó con el procedimiento antes de esperar el resultado de la prueba de ADN, que es algo básico, explica el abogado. "El autor abandonó el pasamontañas al salir a la calle o se le cayó. Eso fue recogido por una persona que se lo entregó a la víctima y esta se lo entregó a la Policía", cuenta.

