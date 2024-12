Tres afectados por la DANA que aún no han recibido ninguna ayuda: "Paciencia, cuando duermes en el suelo, no existe"

Los efectos de la DANA siguen estando muy presentes en muchos vecinos afectados. De hecho, para muchos, no ha cambiado nada en este mes que ha pasado desde entonces. Justo ayer fue el primer día habilitado para que la Agencia Tributaria abonara 144.000 euros en ayudas directas a 15.000 empresas y autónomos. Aún así, muchos siguen esperando su turno, que puede ir para largo. Nuestra compañera Cristina Barba ha estado sobre el terreno para conocer de primera mano la situación de los afectados.

Miguel Ángel: “tengo que empezar a rehabilitar mi casa porque necesito vivir aquí”

Miguel Ángel lo ha perdido todo. Su vivienda estaba situada en una planta baja, y un mes después ha recibido 0 euros en ayudas. Está desesperado: "Tengo que empezar a rehabilitar mi casa porque necesito vivir aquí". Nos muestra a la cámara un mensaje que recibió en su propio teléfono, en el que decía: "Somos la empresa designada por su aseguradora para la gestión de su siniestro. Su expediente presenta un breve retraso".

Algo que a Miguel Ángel le dio a entender que las ayudas van para largo. Así que decidió llamarles, pero le contaron que aún no puede empezar a rehabilitar por su cuenta hasta que no venga un perito, porque según le contaron, “podría tener problemas a la hora de cobrar las ayudas, y que tuviera paciencia”, algo a lo que él respondió: “paciencia cuando duermes en el suelo no existe”. Pero su decepción fue aún mayúscula cuando la contestación fue: “¡pues váyase a un hotel!”.

David: “Aquí nadie da nada, ninguna información, nadie recibe nada”

A David se le quedó atrapada la moto en su garaje. A día de hoy no ha recibido tampoco ninguna llamada, ni del consorcio ni de los seguros. “Aquí nadie da nada, ninguna información, nadie recibe nada”, asegura. Ni le han venido a revisar nada, ni lógicamente ha recibido ni un euro de ayudas. De hecho, ha tenido que comprarse un coche y pagarlo directamente de su bolsillo, porque también ha perdido el suyo. La única información que tiene es que en su garaje hay riesgo de derrumbe: “tengo que sacarla cuanto antes”.

Y así hizo. Para ello necesitó una pala para poder quitar la gran cantidad de lodo acumulado, y poder mover su moto con un peso de 240 kilos. En las imágenes se puede ver como el agua llegó hasta el techo del mismo garaje.

Alexis: “Me siento que no estoy arropado por la institución”

Alexis es autónomo y tenía un negocio de fisioterapia. Tenía, porque lo ha perdido todo. “Entró el agua en tromba y quitó toda la tabiquería y mobiliario”, explica, en lo que calcula más de 40.000 euros en pérdidas. No es la excepción, se queja de lo mismo “No hay noticias ni del consorcio, ni de los peritos, ni de ayudas. De hecho, no tengo ni el perito asignado. Me siento que no estoy arropado por la institución”.

Ante la pregunta de qué es lo que necesita con mas urgencia, Alexis lo tiene claro: “Necesito prácticamente todo nuevo para poder empezar de cero”, y se resigna a irse: “mi futuro está aquí”.

