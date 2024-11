Gan Pampols, sobre la reconstrucción de Valencia tras la DANA: "Los afectados se merecen que demos la cara"

Francisco José Gan Pampols habla para los micrófonos de Espejo Público justo antes de tomar posesión como vicepresidente segundo de la Generalitat para la Recuperación. Señala que la primera prioridad en su cargo es la de encargarse de las personas que han sufrido las consecuencias de la DANA que ha dejado más de 220 muertos en la Comunidad Valenciana: "ellas son el núcleo de todas las actividades y vamos a impulsar todo lo que sea facilitar el normal desarrollo de las actividades", apunta.

Todavía muchos niños de la zona no tienen los colegios operativos, y para poder reinsertar a los escolares en sus centros, explica Gan Pampols que hay un plan para la vuelta a las aulas. Existen medidas paliativas para que los colegios que no se pueden ocupar se reconstruyen o se derrumben y poder reubicarles a otros centros.

"Va de oficio estar preparado para las críticas"

Sobre las posibles críticas de los afectados de la DANA a las autoridades por la gestión que se ha hecho de la catástrofe, apunta el general que "va de oficio estar preparado para las críticas". Señala además que los afectados se merecen que dé la cara.

Aún existe bastante agua almacenada en los sótanos inundados, una circunstancia que podría hacer peligras las construcciones y que preocupa a los vecinos. Apunta Gan Pampols que lo primero que hará cuando tome posesión del cargo es ir al CECOPI a enterarse de la prioridad de medios y empezar a dar respuestas a las necesidades existentes. Quiere intentar conciliar "porque esto no es una labor partidista en ningún caso".

"A quienes me critican les pido que tengan un voto de confianza"

Algunas voces dudan de que Gan Pampols sepa lidiar con la burocracia que requiere una emergencia como esta. El nuevo vicepresidente segundo de la Generalitat para la Recuperación les dice a quienes critican que antes de hacer una afirmación con carácter de sesgo que tengan un voto de confianza.

No sabe cuánto tiempo le puede llevar la reconstrucción de esta zona hasta que el plan no esté finalizado y sectorizado y los créditos del plan programa estén presupuestados. Cuando termine su trabajo tiene previsto volver a casa y dejar el cargo. No tiene ambición política, lo único que se le ha pedido es que preste un servicio, mantiene.

