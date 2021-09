Los transportistas, ante el nuevo pago por uso en autovías y autopistas: "Tendría un impacto negativo brutal"

A partir de hoy, 1 de septiembre, 4 autopistas de peaje pasarán a ser gratuitas. Afortunados los que cada día pasen por ellas. Pero esta medida no convence a los transportistas. Temen que tenga letra pequeña. Para el presidente de la asociación de transportistas de Madrid, Antonio Villaverde, las cuentas no cuadra. "El peaje es algo que eliges. Hay veces que puede interesar y veces que no. Un pago por uso significa que vas a tener que pagar siempre que circules por la carretera".

La autovías y autopistas que pasan a ser gratuitas son estas: la AP2, que une Zaragoza y El Vendrell, en Tarragona, y suma un total de 215 kilómetros. Gratis a partir de hoy también dos tramos de la AP7: entre Salou, en Tarragona, y La Junquera, Girona; y entre Montmeló y El Papiol, en la provincia de Barcelona; la C32, que enlaza Barcelona y Lloret de Mar; y libre de peajes también la C33, entre Barcelona y la localidad de Montmeló.

Todas ellas suman más de 600 kilómetros que ya están liberalizados. A partir de este momento, Galicia será la comunidad con más kilómetros de pago: 331. En Andalucía, por ejemplo, quedarán algo más de 130 kilómetros de carreteras con peaje. Mientras que en Cataluña serán 120 los kilómetros que tendrán que seguir pagando los usuarios.

Para el presidente de la asociación de transportistas de Madrid, Antonio Villaverde, hay que buscar una solución. "Lo que decimos es que en el impuesto que se pagan en los carburantes, la mitad del precio son impuestos. Ahí se paga ya con creces el pago por uso, es decir, de ahí deberían haber sacado el presupuesto para el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras".

Puedes ver la entrevista completa al presidente de la asociación de transportistas de Madrid, Antonio Villaverde, en Atresplayer