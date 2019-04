Trabajador del aeropuerto del Prat: "No tenemos ninguna gana de saber qué opinan los demás"

HUELGA EL PRAT

La huelga continúa, a partir del 14 de agosto será indefinida y a partir del 16 se sumarán a ella los vigilantes de las infraestructuras del aeropuerto y los trabajadores que controlan las maletas. La reunión entre las dos partes ha terminado y no se ha llegado al acuerdo esperado por los trabajadores. 'Espejo Público' habla con las dos partes del conflicto y nos cuentan que no se ha pactado el acuerdo porque la empresa ofrece un incremento salarial del 7,7%, pero ellos exigen un 30%. Uno de los trabajadores además insiste en que no se aproveche el conflicto para sacar otros temas sobre la mesa.