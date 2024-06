Toni Bolaños critica el tratamiento del cáncer de Kate Middleton: "Yo estoy superando un cáncer y no me quedo en casa"

Después de meses de ausencia, la princesa Kate Middleton ha reaparecido en el desfile en honor del cumpleaños del rey Carlos III. Se trata de la primera vez que se muestra en público después de anunciar en un vídeo el pasado mes de marzo que se estaba tratando de un cáncer. La casa real británica había sido muy hermética respecto al estado de salud de la mujer del príncipe Guillermo. Sin embargo, la propia Kate tuvo que salir al paso después de que circulara una fotografía de ella con sus hijos que las agencias de imagen internacionales se negaron a difundir al considerar que estaba manipulada.

Entonces Kate, con el fin de frenar las especulaciones, reconoció que ella misma había retocado la imagen y que su silencio se debía a que en la operación abdominal a la que fue sometida los médicos descubrieron que tenía cáncer. La princesa no ha comunicado de qué es el cáncer qué padece. Del mismo modo ha actuado su suegro, el rey Carlos de Inglaterra que se ha sometido a un tratamiento contra un cáncer, pero no ha especificado de qué tipo de tumor se trata.

La reaparición de Kate Middleton este din de semana en el desfile de honor a Carlos III supone la primera imagen oficial de Kate tras 3 meses de lucha contra el cáncer. Los cámaras la captaron en el carruaje real y saludando en el balcón. El viernes la propia princesa anunciaba su presencia en este acto a través de Twitter. Acompañando el mensaje de una imagen en plena naturaleza, aseguraba que su progreso contra la enfermedad estaba siendo positivo con días buenos y malos.

"Hay mucha gente con cáncer trabajando"

El periodista Toni Bolaños ha comentado la última aparición de Kate Middleton asegurando que él también se encuentra atravesando un cáncer y no por ello está dejando de ir a trabajar. "Yo estoy superando un cáncer y vengo cada semana y no me quedo en casa. Como yo hay mucha gente trabajando y superando un cáncer. Otros miles deben de picar piedra, pero como ella es princesa debe de tener un cáncer especial", señalaba.

Para Pilar Velasco, periodista y colaboradora de Espejo Público, la falta de transparencia fue lo más criticado por la sociedad británica. "Lo gestionaron mal y el debate es lícito, una baja por enfermedad de una princesa tiene que ser transparente", señala. En este sentido Susanna Griso apoyaba la actitud de Kate Middleton ante su enfermedad. "Faltaría más que no pudiera retirarse durante unos meses. El tratamiento le ha debido hacer perder el pelo y ya se está especulando si el moño era peluca".

En esa línea comenta Antonio Martín Beamount, periodista, cree que precisamente debido a que los príncipes de Gales tienen hijos pequeños la estrategia de silencio ha sido tan cuidadosa. "Sabían que la información del estado de salud de su madre les iba a perjudicar. Cuando ella no tuvo más remedio tuvo que dejar de proteger a sus hijos por razones de Estado", apunta.