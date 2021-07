El 'tiktoker' Naim Darrechi pide perdón por decir que miente a sus parejas para eyacular dentro

El 'tiktoker' Naim Darrechi confesaba en una entrevista que a sus parejas les dice que es estéril para no tener que usar el preservativo. "Yo les digo: "Tranquila que yo me he operado para no tener hijos", pero cuando me llegue el hijo pues bendito sea", declaraba.

Estas palabras han originado multitud de críticas. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que va a denunciar a Naim ante la Fiscalía. "Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía", señalaba.

Este 'tiktoker' ya recibió denuncias de violación por una exnovia, maltrato y agresiones. Tras la lluvia de críticas Naim ha pedido perdón: "A veces no me doy cuenta de la responsabildiad que tengo realmente. Esto es una locura que he dicho yo y ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado. Todo lo que digáis tenéis razón ha sido mi 'cagada'".

Asimismo, Naim carga contra la falta de apoyo del Gobierno que, asegura, tiene su colectivo de 'tiktokers'. "La ministra de Igualdad tiene que hablar. Y si yo he hecho todo esto para que tengáis mi atención y deciros de una vez que nos ayudéis. Somos un medio de comunicación muy importante y nos usan para conseguir votos. Que apoyen a la comunidad, que haya un comité de 'influencer', que se regulen las cosas, que haya unas normas como las hay en la tele, el periódico y en la radio. Esta es la comunicación del mañana, no la tele".

