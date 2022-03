'El tiempo entre costuras' se convierte en musical: Todos los detalles del nuevo proyecto

'El tiempo entre costuras' es un bestseller, una serie de televisión de éxito de Antena 3 y ahora también un musical. Esta nueva producción se podrá disfrutar en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid.

María Dueñas es la autora de esta novela de éxito que cuenta la historia de la modista Sira Quiroga que abandona España para instalarse en Tánger donde conoce una nueva realidad que la llevará por caminos desconocidos.

Reconoce María Dueñas que nunca imaginó que su novela adoptara esta nueva vida: "Estoy muy agradecida por la confianza y la ilusión de querer explicar la historia de Sira Quiroga de El tiempo entre costuras ahora en un escenario con teatro musical". La autora no suele acudir mucho a los musicales, sin embargo cuando le presentaron este proyecto no lo dudó. "Me presentaron un proyecto tan serio, tan solvente, tan bien hecho y con las cosas tan claras que desde el principio no pude decir que no".

El musical de 'El tiempo entre costuras' se podrá disfrutar del 24 de febrero al 22 de mayo en el espacio Ibercaja Delicias.

