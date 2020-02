Teresa Rodríguez, exsecretaria general de Podemos: "La noticia no es que me voy de Podemos, sino que no dirigiré Podemos en Andalucía"

Teresa Rodríguez, exsecretaria general de Podemos en Andalucía, se despedía de Pablo Iglesias este jueves tras anunciar su marcha de Unidas Podemos en una rueda de prensa en la sede de Andalucía, en Sevilla. Este viernes ha contado los detalles de su decisión en Espejo Público.

"Hubiésemos querido una mayor descentralización de la organización, una perspectiva de que Andalucía necesita un sujeto propio para sus necesidades, que son muchas", decía. Comenta que ahora apuestan por sujeto unitario que se llama 'Adelante Andalucía' que llevan un año construyendo donde, según explica, podrán construir la alternativa a la derecha.

Teresa Rodríguez: "La noticia no es que me voy de Podemos, sino que no dirigiré Podemos en Andalucía". En cuanto al Gobierno de coalición con el PSOE explica que su posición inicial era de desconfianza hacia los socialistas, puesto que "tenemos memoria de cómo el PSOE y el PP han gestionado la crisis de los recortes de la misma manera en 2015".

Seguirá siendo secretaria general de Podemos en Andalucía hasta que se celebrara la próxima asamblea en el mes de mayo. Finalmente, insistía en que es una "separación acordada con Pablo iglesias".

