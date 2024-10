Teresa, madre a los 16 años: "Para mí el balance ha sido todo positivo"

Teresa tiene 16 años y estudia segundo de bachillerato. Su sueño es ser ingeniera y es una apasionada del karate desde los 2 años. A los 16 años Teresa se queda embarazada. Recuerda que no lo vivió como un calvario y las críticas no le afectaron demasiado. Se sintió muy apoyada en el embarazo tanto por su familia como por su pareja.

Sus padres la apoyaron en todo la decisión de seguir adelante con la gestación. En ningún momento se planteó un aborto. "Yo dije que lo quería tener y mis padres me dijeron que me apoyaban", cuenta. Recuerda que a la salida del colegio muchas madres la criticaban por haber seguido ese camino. Le llamaba la atención que aquellas madres juzgaran algo que les podía pasar también a sus hijas. "Son cosas que pasan, a mucha gente le pasan...", señala.

"Sin toda la ayuda que tengo no podría seguir con mi vida como lo hago"

Tiene mucha ayuda y sin la ayuda que tiene no podría seguir con la vida como lo hace. Agradece a sus padres la colaboración y se organiza con el papá del bebé para cuidar al niño. "Para mí el balance ha sido todo positivo. Bruno para mí es el regalo de mi vida y no me imagino la vida sin él", afirma.

Su pareja tiene un año menos que ella. Tenía 15 años en el momento en el que se quedó embarazada. El año que viene les gustaría irse a vivir juntos, ya que él estudia y trabaja a la vez. Cree que ser madre es duro a cualquiera edad. Ella es creyente y siempre ha querido ser madre. Sabía que si alguna vez me quedaba embarazada tendría a su hijo.