Teresa Cardona, fallecida en Costa de Marfil: "Una mujer vital y entregada a las personas"

Esta docente acompañaba a 27 universitarias de un colegio mayor catalán en labores solidarias del país subsahariano. Cio Pitxot, portavoz del Colegio Mayor Bonaigua (Barcelona), ha hecho un perfil de la fallecida, una profesional muy querida entre sus compañeros.

"Teresa era una persona muy vital y entregada a las personas. Nada se le ponía por delante y todo era fácil para ella", señala Pitxot. Agradece que el consulado y la embajada se hayan volcado con las familias de los afectados. "Han estado disponibles y les han ayudado desde el principio", destacaba.

Destaca que el embajador se ha ofrecido a que las familias le puedan llamar de forma particular para informar del estado de los heridos. Asegura que las afectadas en el siniestro se encuentran bien y fuera de peligro. Sin embargo, prefiere ser prudente y hasta que no tenga la confirmación de que todas se encuentran bien prefieren no dar demasiad información.

Asegura además que Teresa tenía la preocupación de "que sus alumnas tuvieran esa conciencia social práctica por lo que organizó este campo de trabajo en colaboración con otra persona".