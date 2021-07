Teodoro García Egea responde a Santiago Abascal: "No queremos participar de este circo en Ceuta"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, en el programa Espejo Público. "A mí me gustaría hacer en primer lugar una reflexión general. La relación entre los partidos políticos yo creo que en estos momentos no le importa nadie. Si hay algún partido político que cree que la sociedad española está pensando como asunto fundamental la relación entre dos partidos políticos creo que se equivoca."

"Los partidos y los líderes políticos que crean que la sociedad está preocupada por esto se equivocan gravemente. Por tanto, los partidos lo que tenemos que hacer es ser útil a los ciudadanos y esta mañana Santiago Abascal decía que votarán lo que decidan en cada momento. Yo supongo que eso lo habrán hecho hasta ahora y lo seguirán haciendo. Me gustaría que cada partido votase lo que considera en base a sus principios y en base a su programa electoral." ha respondido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias.

Teodoro García Egea ha defendido la abstención del presidente de Ceuta. "El presidente de Ceuta es una persona que lleva muchos años gobernando Ceuta. Considero que lo mejor para no participar de ese circo Político era abstenerse."

"Si Vox pone en dificultades a algún gobierno tendrá que explicar a los ciudadanos porque lo hace. Nosotros no estamos a favor de cordones sanitarios ni de 'persona non gratas' ni de figuras de este estilo porque no es lo que la sociedad española necesita en este momento. Además, por principios, si tuviéramos que declarar 'persona Non grata' creo que esa figura no debe utilizarse, está fuera de lo que debe ser el día día parlamentario" ha explicado García Egea.

Para el secretario general del PP, "los partidos deberíamos centrarnos en ser útiles, en llevar propuestas a los parlamentos y la relación que importa es la que genera una utilidad a los españoles. Lo importante es que va a hacer cada partido con los votos y con la confianza que le han dado los ciudadanos. Si se ponen dificultades a los gobiernos de libertad donde el Partido Popular tiene el sustento parlamentario de otras fuerzas políticas pues tendrán que ser esos partidos los que respondan por las dificultades en las que ponen."