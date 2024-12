Cara a cara entre Afra Blanco y Marcos de Quinto por la reducción de la jornada laboral: "Las falsedades me generan urticaria"

Desde el primer minuto se veía venir que el debate sería acalorado pero la tensión no ha tardado ni treinta segundos en llegar al "Ring" de "Espejo Público". El tema sobre la mesa era si ¿se puede cobrar lo mismo y trabajar menos? De un lado el empresario Marcos de Quinto del otro la activista Afra Blanco.

Pepe Álvarez con Puigdemont

El primer enganchón ha sido por la reunión de Pepe Álvarez con Puigdemont para intentar recabar el apoyo de Junts a esa reducción de la jornada laboral que va a tenerse que tramitar en el Congreso. Marcos de Quinto ha asegurado que "lo que me parece muy bueno es que se haya cambiado esa bufandita que tenía a Palestina y ahora sea morada" en referencia al atuendo del secretario general de UGT. Susanna Griso pedía un debate en profundidad y volvía a preguntar a De Quintos si le ofende que Pepe Álvarez se vea con Puigdemont a lo que el empresario respondía "No, a mí no me ofende porque, bueno, Puigdemont es un delincuente y Pepe Albares es el jefe de un sindicato que ha sido condenado por robar dinero a los parados y recientemente al responsable de Andalucía también le han condenado por llevarse, creo, 50 millones. Por lo cual, bueno, a mí que se junten como en la cueva de Alibaba ningún problema. "

¿Menos trabajo y mismo sueldo?

En medio de este debate Afra Blanco pregunta al empresario De Quinto si tiene algún tipo de problema en que sus trabajadores salgan media hora antes del trabajo, tengan más tiempo para descansar, más tiempo para estar con su familia. Según el empresario esta reducción de jornada con el mismo salario "es una cesión al sindicalismo populista por parte del gobierno, que además siempre perjudica a quien pretende ayudar" y explica que "en España, según el Ministerio de Industria, hay 3.207.580 empresas, de las cuales el 95% son, sin empleados, es decir, son autónomos, concretamente 1.719.297, y el resto no son pymes, sino microempresas, 1.335.395, es decir, el 95% de las empresas en España son autónomos o micropymes." Aquí añade "una peluquería o un pequeño bar, o una zapatería o una tienda de reparaciones o una costurera que tiene una dos empleadas, estos empresarios, entre comillas de microempresas, trabajan más que nadie, de sol a sol, y tratan de sacar todos sus trabajos adelante. Esta gente, si les encarecen en estos momentos el trabajo del empleado que tienen, o de los dos empleados que hay, pues a lo mejor posiblemente cierren, y al final van a conseguir que esta gente que no vive del presupuesto público, acabe como este, como el de la UGT, que todos al final viven del presupuesto público".

Cruce de acusaciones

Otro de los momentos más acalorados se producen cuando Afra Blanco exige hablar para rebatir las explicaciones y exige a los empresarios que "lo primero empiecen por pagar las horas extras" y enumera una serie de datos tras lo que De Quinto le espeta a la activista que "mentir se te da muy bien".

En este cruce de acusaciones Afra defiende que "las organizaciones sindicales han combatido sus imposibles y los han convertido en posibles. Hoy las vacaciones están pagadas. Hoy hay tiempo de descanso. Hoy no se trabaja de sola sol. Por gente como usted, seguiríamos en aquello". Acusaciones a las que el empresario Marcos de Quintos le dice que "lo que hay que dar es libertad, de empresa de horario... " y deja claro que "las falsedades me generan urticaria" tras escuchar el alegato en defensa de la reducción de jornada laboral. En los países comunistas, en los países comunistas, es donde la gente trabaja como esclavos. Los países han progresado, son países capitalistas y democracias liberales."

