Tensión entre Samanta Villar y Josep Pedrerol en Espejo Público: "A mí el populismo tuyo no me interesa"

Josep Pedrerol y Samanta Villar han sido los protagonistas de un tenso debate sobre las condiciones económicas de hombres y mujeres en el fútbol. Afeaba Villar que a las chicas ni si quiera se les paguen los 30.000 euros al año que solicitan.

"Yo cuando era un chaval y salía del colegio íbamos a jugar un partido a una zona donde había un vigilante. El vigilante entonces nos prohibía jugar. Hemos evolucionado desde entonces. En aquella época en el fútbol estaba mal visto que la mujer jugase", señala Pedrerol. Recuerda además el presentador de 'El Chiringuito' la frase del tenista Rafa Nadal en la que dijo que tampoco le extrañaba que las mujeres modelos ganaran más que los hombres porque generaban más ingresos. "Esto es la ley de la oferta y la demanda", apunta.

Pedrerol mantiene que las mujeres no conseguirán, a día de hoy, que se llenen estadios de fútbol femenino más que los masculinos: "A lo mejor con el tiempo", destacaba. Apunta también que cuando la televisión elige qué partidos se retransmiten opta por los que generen más audiencia. "El fútbol femenino gracias al mundial ha crecido".

"Las chicas del fútbol no tienen un sueldo mínimo digno"

Destaca Samanta que a las futbolistas no se les puede exigir un buen rendimiento si no tienen un sueldo mínimo digno. "Cuando se destaca que no generan los mismos resultados se olvida de destacar que tampoco tienen las mismas condiciones", un argumento que no convencía al periodista deportivo. "Todos defendemos que hay que mejorar el fútbol femenino pero lo tuyo me parece una broma", le espetó Pedrerol.