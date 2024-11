Tensión en Espejo Público por la declaración de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid: "Me entran ganas de vomitar"

Al poco de comenzar la comparecencia de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, los colaboradores de Espejo Público valoraban la intervención de la mujer del presidente del Gobierno, así como de la portavoz del Partido Popular, Mercedes Zarzalejos.

Esta comisión citaba a declarar a Begoña Gómez para que diera explicaciones sobre los presuntos delitos, de corrupción y trafico de influencias, que además investiga el Juzgado número 14 de la Audiencia Provincial de Madrid, a través del juez Juan Carlos Peinado.

Begoña Gómez anunciaba que se acogería a su derecho a no declarar, pero lo hacía no sin antes advertir un motivo político, tras las denuncias y acusaciones y sentenciar: "La verdad pondrá las cosas en su sitio”.

Una estrategia "ofensiva"

En primer lugar la periodista e investigadora Ana Bernal aducía que las primeras preguntas de la política del PP no serían correctas, dado que hacía alusión a una normativa antigua de la Universidad. Hacía una recomendación : "Aconsejaría que los responsables políticos que están en esa asamblea se leyeran los propios estatutos de la Universidad Complutense".

"Están acosando al juez desde el primer minuto"

Por otra parte el también periodista, Javier Caraballo, apreciaba en la de Begoña una intervención similar a la estrategia que estaría llevando su defensa en el juzgado, "bastante ofensiva".

Acusaba también que Begoña habría dicho al juez que no podía acudir a declarar por tener que ir a Brasil acompañando a Pedro Sánchez en su viaje a la cumbre del G-20. En seguida Susanna Griso y Toni Bolaño replicaban a Javier que eso no era como lo estaba dando a entender.

"Nunca se ha investigado nada en una comisión de investigación"

A parte de las valoraciones que hacía sobre las estrategias, que según él, tendría el equipo legal de Begoña Gómez, Caraballo decía lo siguiente sobre las distintas comisiones organizadas por los distintos organismos públicos: "Yo no creo en ninguna comisión de investigación. Yo las llamo 'Comisiones de lapidación', porque es lo que se hace. Hay muy poco o ningún rigor, o muy poco o ningún respeto a la presunción de inocencia".

"Ni siquiera es licenciada"

José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y exdiputado del Partido Popular, tenía dudas y preguntaba si no era imprescindible un nivel acreditado de estudios superiores para ejercer como catedrático: "No es que no sea doctora, es que no es licenciada. ¿Es suficiente sólo con estudios secundarios?".

Ana Bernal aclaraba que no, que hay más casos en que se conceden cátedras extraordinarias a personas, por su condición de experto en una materia.

"La señora Zarzalejos no sabe sumar"

Toni Bolaño retomaba la valoración del inicio de la comisión. Acusaba que la política popular, Mercedes Zarzalejos, habría realizado "diez preguntas en los primeros dos minutos", pese a que poco después Zarzalejos dijera que habría realizado sólo "una pregunta muy clara".

Bolaño se cuestionaba que pudiera existir uno de los delitos investigados: "¿Dónde está la corrupción si esto no es remunerado?", e insistía que el cargo "no es remunerado".

En siguiente lugar se dirigía a Carballo: "Lo siento Javier, 'acosar al juez', no. El juez es el que está acosando".

Por último se pronunciaba sobre las voces que piden que a Begoña le sea retirado el pasaporte para que no pueda salir de España, dado el motivo expuesto por el que ha solicitado aplazar su declaración de acompañar al presidente del Gobierno a la cumbre internacional de líderes: "Es que me entran ganas de vomitar con todo lo que estamos viendo. Y siempre la insidia, siempre la insidia: tirar un poco la mierda, a ver hasta dónde llega. Venga hombre ya está bien".

