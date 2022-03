Francisco José Gan Pampols: "Nunca he visto el nivel de destrucción de esta guerra de Rusia con Ucrania"

Francisco José Gan Pampols, teniente general del Ejército de Tierra en la reserva, señala que la ofensiva contra la población civil ucraniana en la guerra con Rusia, así como el ataque a depósitos de petróleo y centrales nucleares "no solo no es normal sino que son crímenes de guerra".

No cree que podamos hablar de la existencia de corredores humanitarios, sino de pasillos de evacuación que no permiten paso de alimentos y medicinas. Solo permiten la salida de la población de a pie con un mínimo equipaje. "Disparar contra la población civil es un crimen de guerra, lo que estamos viendo es una pésima actuación de las fuerzas armadas de la federación rusa".

Cree Gan Pampols que nos están enseñando una extrema crueldad y nos dan la sensación de que "están arrasando Ucrania a sangre y fuego y a lo mejor no es así". "Si esto tiene una solución alguien se tiene que sentar ante el tribunal penal internacional por estos hechos". No cree, además, que Rusia necesite reclutar combatientes para batallas en población porque tiene experiencia en ello.

El general afirma que nunca ha visto este nivel de destrucción: "El nivel máximo de destrucción que he visto y algunos rasgos de crueldad extraordinarios han sido tanto en las antiguas repúblicas de la república federal Yugoslava y a nivel de destrucción de ciudades he visto Sarajevo y el que me causó un mayor impacto fue Kabul y fue debido a la entonces Unión Soviética".

Reconoce que viendo ciertas imágenes de la guerra entre Rusia y Ucrania "está a punto de saltársele las lágrimas a uno". Alude a una estadística de un instituto ruso que habla de un 76% de aceptación de la población rusa sobre la acción emprendida en Ucrania. Señala que aunque aumente la contestación interna el nivel de control es tal, así como las operaciones psicológicas y la represión, que es muy complejo ser disidente de la federación rusa.

Puedes volver a ver la entrevista al teniente general Francisco José Pampols en Espejo Público a través de Atresplayer.