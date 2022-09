El teniente Gan Pampols advierte sobre un ataque nuclear de Putin: "Podemos esperar lo peor"

Putin ha lanzado un mensaje a los ciudadanos rusos llamando a la movilización parcial en la guerra con Ucrania. El líder ruso ha anunciado su apoyo a los referéndums de anexión de algunas ciudades ucranianas a Rusia y mantiene la sombra de la amenaza nuclear en su discurso. Francisco José Gan Pampols, teniente general del Ejército de tierra en la reserva, analiza este giro de guion de Putin.

El teniente general cree que el mensaje de Putin tienen 3 interpretaciones: interna, dirigida a Ucrania y a la Comunidad internacional. En el impacto interno Putin le dice al pueblo ruso que le va a exigir un esfuerzo extra y ha alterado normas que le permiten cambiar la postura militar para poder llamar a personal técnico especialista en el auge de fabricación armamentística.

"Putin le está diciendo a Ucrania que esto no es el principio del fin ni el fin del principio"

Cree que a Ucrania le está advirtiendo que este no es el principio del fin ni el fin del principio, "sino un poco más de lo mismo". En cuanto al reflejo de su mensaje para la Comunidad internacional, le muestra su voluntad férrea de seguir con su decisión hasta sus últimos términos.

Considera Gan Pampols que este mensaje es además una mascarada para validar referendos en territorios conquistados y garantizar a la población rusófila de esa zona no se les va a abandonar como ha pasado en Járkov. "Si en esos referendos gana la adhesión formarán parte de la federación rusa que se compromete a defender la integridad de esos territorios como parte de la federación", subraya.

Asegura el experto militar que la opinión pública rusa cree que Putin es la víctima de Occidente que hostiga a Ucrania a combatir y no el verdugo. "Según las últimas encuestas, un tanto por ciento muy elevado de la población entiende que el concepto existencial de Rusia está amenazado por la OTAN que ha ido cercando a Rusia colocándola en una situación de no retorno".

La sombra del ataque nuclear: "No descarto nada"

Gan Pampols mantiene que en la mente de Putin está el usar todos los medios a su alcance, incluido el ataque nuclear. "Putin ha decidido no perder esta guerra y la comunidad internacional que apoya a Ucrania tendrá que hacer un pensamiento porque una escalada nuclear pasando de una disuasión a una acción supondría un conflicto que no quiero imaginar", señala.

Apunta además que el uso de un arma nuclear sobre territorio ucraniano no desencadenaría una acción de réplica por parte de otras potencias nucleares. Gan Pampols se toma en serio la amenaza nuclear. "Si no consigue frenar la contraofensiva o el llamamiento de efectivos para intentar detener el avance ucraniano y antes de que llegue esa declaración de: "He perdido", podemos esperar lo peor".