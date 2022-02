El teniente de alcalde de Traspinedo, tras el hallazgo del cuerpo de Esther López: "Hay especulaciones de los vecinos"

Javier Martínez, teniente alcalde de Traspinedo (Valladolid), reconoce haberse quedado impactado por las hipótesis que se manejan tras conocer la autopsia de Esther López. El estudio forense determina que Esther murió por un shock hipovolémico y presentaba traumatismos severos en la zona del tórax y la pelvis. El periodista Nacho Abad trazaba a partir de estos datos 3 hipótesis: que Esther hubiera sufrido una paliza, que hubiera caída desde un lugar de gran altura o que hubiera sido víctima de un atropello.

"Me he quedado bloqueado", señalaba el teniente de alcalde tras conocer esta teoría. Asevera que la zona en la que apareció el cuerpo sin vida de Esther López el pasado sábado es un punto de entrada al pueblo y es muy transitada por vehículos y paseantes. Le parece difícil que durante tantos días no se haya visto el cuerpo y reconoce que hay especulaciones entre los vecinos sobre el hecho de que alguien pudiera haber movido el cuerpo. Sobre la posibilidad de un atropello se ha quedado "en blanco". "Es una curva muy cerrada y no hay iluminación", apuntaba.

Asegura el periodista Nacho Abad que los investigadores han recogido hasta 10 centímetros de arena de debajo del cuerpo de Esther. "Dentro de los 4 médicos forenses que han analizado el cuerpo hay discrepancia. No está concluida la autopsia y no hay acuerdo sobre si fue movida o no fue movida El estudio toxicológico aún no se conoce y llevará más tiempo".

José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, explica que hay un gran porcentaje de autopsias en blanco. "No pensemos que detrás de cada autopsia hay un diagnóstico. Puede haber lesiones que no tengan traducción desde el punto de vista criminológico. Los forenses no actúan por aislado hacen una necropsia pero la autopsia llevará un mes hasta que se terminen los estudios toxicológicos".

Puedes volver a ver la valoración del teniente de alcalde de Traspinedo tras el hallazgo del cuerpo de Esther López en Espejo Público a través de Atresplayer.