"Si tengo que volver a castigar a mi hija, lo haré. No he hecho nada malo"

"He sido una víctima más de esta sociedad como otros muchos padres. Hay que intentar luchar para que esto no vuelva a ocurrir", ha asegurado Domingo el padre denunciado por su propia hija por haberla castigado. Julia se había escapado de un centro de menores, donde se encontraba tras la denuncia que interpuso contra su padre. 24 horas después era localizada por la Guardia Civil cuando hacía autostop y se dirigía a Madrid.

Domingo, el padre de la joven Julia, asegura que "algo hemos hecho mal, seguro, pero no se si hasta este extremo es justo", se lamenta el padre de Julia que arremete duramente contra la ley del menor. "Si tengo que volver a castigar a mi hija porque no se comporta bien, lo haré, no se me va a encoger la mano. Porque no he hecho nada malo", dice Domingo.