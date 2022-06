Los talleres mecánicos viven con preocupación el fin del coche diésel o gasolina: "No se pueden tirar a la chatarra tantos coches"

El Parlamento Europeo se ha desmarcado con una posición política atrevida que es la de prohibir la venta de coches de gasolina y coches diésel en Europa a partir del año 2035. Esto supondría que en territorio comunitario ya no se vendería ni un solo vehículo contaminante. Todos los vehículos en circulación en ese momento serían eléctricos. El gran objetivo europeo de la neutralidad climática se alcanzaría así en el año 2050. Se trara de una decisión que no es definitiva y ahora toca negociar con los gobiernos. Sin embargo, esta directriz presiona mucho y marca un camino que no tiene vuelta atrás.

Gemma López es dueña de un taller. Señala que la noticia afecta negativamente al sector ya que todos los talleres están para cerrar dentro de unos años ya que se espera que el volumen de vehículos de combustión baje en los próximos años en torno a un 60% en el mercado de gasolina e híbridos.

"Hay muchas familias que se pueden quedar en la calle", expone esta trabajadora. Asegura que esta decisión afectaría a muchos sectores vinculados con los automóviles que dejan de fabricar coches de combustión. "Habrá que buscar alguna solución para poder seguir con ellos y no tirar a la chatarra un montón de coches que también es muy contaminante", solicita.