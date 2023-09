Susanna Griso, víctima de un montaje pornográfico con IA: "Aprovechaban para hacer una felación"

En Almendralejo (Badajoz) se han registrado 16 denuncias por menores que habrían sido víctimas de montajes a través de inteligencia artificial en los que se ha simulado su cuerpo desnudo en fotografías que se han difundido. Se calcula que las víctimas pueden llegar a 30 personas. Los implicados son menores: tanto víctimas como los autores de estos montajes.

Cuenta Marta Robles, periodista y colaboradora de Espejo Público, que ya antes del nacimiento de la inteligencia artificial en internet existían portales donde como reclamo aseguraban tener fotos de mujeres famosas desnudas, entre las que se encontraba ella misma. Explica que en los casos en los que no disponían de esa instantánea llevaban al usuario a otra página de carácter pornográfico.

Susanna Griso: "Pregunté si esto es denunciable"

Susanna Griso ha querido compartir una de sus experiencias con los montajes pornográfico. Cuenta que acudió a la exposición de arte ARCO con sus hijos. Entró en una sala oscura en la que se oían gemidos y espero para ver qué es lo que había dentro. En el interior se encontró la imagen de varias presentadoras, entre las que estaba ella misma. Los autores del 'montaje' aprovechaban los 'frames' en los que tenían la boca abierta para simular que estas presentadoras hacían una felación. La periodista consultó si esto era denunciable y le dijeron que era arte.

"Ponen fotografías que van acorde a su mentalidad perversa"

Por su parte, Mariló Montero destaca que es conocedora de este tipo de montajes en los que "usan el frame que les interesa y al lado ponen una fotografía que vaya acorde a su mentalidad perversa". "Lo que me interesa a mí saber es qué mente puede diseñar una aplicación para desnudar a otras personas. Si estás trabajando en la inteligencia artificial qué beneficios sacas con eso. Una persona que hace esa aplicación tiene que estar sometida a unas reglas civiles. A la legislación europea no le da tiempo a seguir el ritmo del avance de la inteligencia artificial y no se establece una norma fija".